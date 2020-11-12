В Москве умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 70 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по ситуации с инфекцией в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице за все составило 7643. Накануне сообщалось о 71 погибшем.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили 5997 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 491 542.

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