В Москве умерли еще 73 человека с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещe 73 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Возраст пациентов не уточняется. Оперштаб предупредил, что в случае проявления любых симптомов ОРВИ, следует оставаться дома и вызвать врача.

За сутки в Москве выявлен 5191 случай заражения. Общее число инфицированных составляет 617 439. Кроме того, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 75 пациентов, с начала пандемии — 9053. Всего выздоровевших насчитывается 464 984.

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