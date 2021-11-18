В Москве упавший металлический забор травмировал семилетнюю девочку

Металлический забор, ограждавший место проведения ремонтных работ, упал на семилетнюю девочку и травмировал ее. Инцидент произошел на севере Москвы, недалеко от улицы Новопесчаная, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Поздним вечером во вторник, 16 ноября, девочка вместе с матерью возвращалась домой из досугового центра. Ограждение упало на ребенка около одного из жилых домов. Пострадавшую доставили в больницу с травмой бедра, но вскоре отпустили домой. По данному факту проводится проверка.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по исполнению требований федерального законодательства», — цитирует издание Нефедову.

Ранее двухлетняя девочка получила травму в батутном центре в Москве и осталась виноватой. Семья ребенка не получила никакой компенсации.