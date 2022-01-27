В Москве упростили порядок закрытия больничных для переболевших COVID-19

В Москве упростили порядок закрытия больничных для жителей, переболевших ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ракова рассказала, что жители столицы смогут закрыть больничные листы дистанционно. «Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику. Врачи из поликлиник будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю», — пояснила заммэра.

Она также добавила, что если пациенту потребуется дополнительное время для лечения, то больничный так же автоматически будет продляться.

Ранее Анастасия Ракова назвала назвала условия введения дополнительных ограничений по COVID-19 в Москве.