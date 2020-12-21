В Москве усилили контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу

В Москве усилили контроль за соблюдением ограничений, введенных из-за распространений коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что прежде всего будут на особом контроле места массового скопления людей. Уточняется также, что решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее стало известно, что в столице расширили список вакцинируемых от коронавируса. Теперь на прививку от COVID-19 могут записаться работники транспорта, энергетики, работники промышленности и СМИ.

По состоянию на 21 декабря в Москве выявлено 7797 случаев заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа. Общее число инфицированных достигло 743 697. За все время выздоровело больше 572 тысяч пациентов, еще 10 469 человек скончались от осложнений.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!