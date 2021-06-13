В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте. Теперь рейды будет проводить весь штат контролеров, сообщает в своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта.

Контролеры будут следить за соблюдением масочно-перчаточного режима. Такие меры было решено принять из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки», — говорится в сообщении Дептранса.

В ведомстве уточнили, что в столице продолжат работать каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов. Сотрудники Дептранса напомнили, что маску и перчатки следует надевать также и в такси.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также с 13 по 20 июня в Москве перестанут работать детские игровые комнаты, фуд-корты и зоопарки. В эти дни в ночное время (с 23:00 до 06:00) предприятия общепита (за исключением обслуживания навынос и доставки), ночные клубы и бары не смогут обслуживать посетителей.

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