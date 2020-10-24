В Москве усилят слежку за такси и каршерингом

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) усилит слежку за автомобилями каршеринга и такси. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

ЦОДД объявил конкурс по доработке «информационно-аналитической системы мониторинга легкового такси на базе динамической транспортной модели Московского транспортного узла». Соответствующий тендер на сумму 29,9 миллиона рублей опубликован на сайте госзакупок.

Система мониторинга такси работает в Москве с 2016 года. Она собирает информацию о треках движения таксомоторов и машин каршеринга и автоматически проверяет наличие разрешений на работу у водителей такси. После доработки ЦОДД будет получать более подробные отчеты о передвижении: места окончания поездок в определенный промежуток времени, места парковки под запрещающими знаками, сведения о нарушениях правил дорожного движения и места, где водители чаще всего превышают скорость. Также должен быть внедрен алгоритм выявления нелегальных такси.

В ЦОДД пояснили, что таким образом использование такси и каршеринга будет более удобным и безопасным.

В начале октября сообщалось, что в Москве изменятся правила пользования каршерингом. В ГИБДД пояснили, что рассматриваются новые меры контроля и проверки, в том числе Face ID, селфи-идентификация, проверка адекватности водителя и другое.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!