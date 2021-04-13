В Москве установлен рекорд тепла

В Москве во вторник, 13 апреля, установлен рекорд тепла: к 13:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 13:00 на ВДНХ плюс 21,2, а норма июня плюс 21,7», — отметил Тишковец. Кроме того, по его словам, в течение дня температура воздуха будет расти.

Специалист подчеркнул, что прежний рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда воздух прогрелся до плюс 20,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось около сотни кафе, которые намерены работать как летние в текущем сезоне. Всего в столице монтируется и готовится к приему клиентов около трех тысяч таких заведений. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости осуществила проверку пока чуть более 1,6 тысячи из них.

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