10 февраля в 00:36
В Москве уставшего мальчика приняли за избитого и вызвали полицию
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Пассажиры одного из московских автобусов заметили мальчика со следами побоев. Его приняли за избитого и вызвали полицию и скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112».
Когда службы экстренного реагирования прибыли, оказалось, что ребенок занимается боксом и синяки у него остались с занятий. Возвращаясь домой с тренировки, он устал и уснул в автобусе.
Сотрудники правоохранительных органов все же решили проводить школьника домой.
Ранее сообщалось, что в деревне Ивановка Раменского района Московской области шестилетний мальчик спас 35-летнюю мать от напавшей на нее собаки. Ребенок нашел неподалеку взрослых, которые помогли женщине отбиться от животного.
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