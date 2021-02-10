В Москве уставшего мальчика приняли за избитого и вызвали полицию

Пассажиры одного из московских автобусов заметили мальчика со следами побоев. Его приняли за избитого и вызвали полицию и скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112».

Когда службы экстренного реагирования прибыли, оказалось, что ребенок занимается боксом и синяки у него остались с занятий. Возвращаясь домой с тренировки, он устал и уснул в автобусе.

Сотрудники правоохранительных органов все же решили проводить школьника домой.

Ранее сообщалось, что в деревне Ивановка Раменского района Московской области шестилетний мальчик спас 35-летнюю мать от напавшей на нее собаки. Ребенок нашел неподалеку взрослых, которые помогли женщине отбиться от животного.

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