В Москве ужесточили проверку масок и перчаток

У пассажиров московского транспорта будут внимательнее проверять наличие масок и перчаток в период с 1 по 10 мая. О том, что столичные власти решили усилить проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

В ведомстве рассказали, что в общественном транспорте станет в 2,5 раза больше контролеров в праздничные выходные, и это означает, что контроль масочного режима будут проводить на 140 процентов чаще.

Подобные рейды проводятся в метрополитене, в том числе на входе, на перронах станций и в вагонах поездов. На наземном и железнодорожном транспорте в таком же режиме работают контролеры организации.

29 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал, что в праздничные выходные в Москве пройдет серия проверок по соблюдению антиковидных требований. Рейды будут проводиться в наиболее оживленных местах массового скопления людей — торговых центрах, ресторанах, кафе и кинотеатрах.

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