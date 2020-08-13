В Москве велосипедист хотел проехать за такси через шлагбаум и поплатился

В Москве в районе Орехово-Борисово Южное велосипедист хотел проехать за такси через шлагбаум и поплатился, ударившись головой об ограждение. Запись с видеорегистратора опубликовало в среду, 12 августа, издание Life.

На записи видно, как велосипедист проезжает за такси по территории торгового центра «Домодедовский» и, не желая останавливаться в очереди перед ограждением, проскакивает вместе с желтой машиной. Однако шлагбаум начинает опускаться и бьет мужчину по голове. Пострадавший останавливается и начинает высказывать претензии к охране. После этого горожанин поехал дальше.

В июле в Москве пьяный мужчина попытался подраться со шлагбаумом.

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