В Москве вместе с дорогой заасфальтировали автомобиль

В районе Ясенево в Москве сотрудники коммунальной службы укладывали новое дорожное покрытие. В процессе работ заасфальтированным оказался также автомобиль одного из жителей. Соответствующие фотографии размещены в Telegram-канале «Москва 24».

На них видно, что колеса машины частично находятся под асфальтом. Судя по внешнему вида автомобиля, он стоит на этом месте давно — машина накрыта темным целлофановым пакетом, а в некоторых местах поржавела.

В сентябре в Москве решили закатать в асфальт историческую брусчатку, возраст которой составляет почти 100 лет — она была установлена в 20-30 годы XX столетия. Сохранившийся фрагмент мостовой находился на улице Новая Заря, эта территория сейчас благоустраивается: там меняют и устанавливают бордюры, укладывают асфальт.

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