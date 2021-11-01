В Москве внедрят новую методику лечения COVID-19 у детей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году количество заболевших COVID-19 детей увеличилось в несколько раз. В связи с этим было принято решение внедрить новую технологию их лечения, передает «Вечерняя Москва».

По словам мэра, увеличение заболеваемости вирусом среди детей связано с распространением «Дельта»-штамма. «Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Поэтому для группы детей, которые болеют иногда целым букетом хронических заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения», — пояснил он.

Так, к группам риска теперь будут относить детей с первичным иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, диабетом и поражением жизненно важных органов. В случае выявления коронавируса, москвичи из групп риска будут наблюдаться у медиков детского дистанционного консультативного центра. При необходимости их будут направлять на обследование и лечение в стационар кратковременного пребывания больницы имени Башляевой. Там пациенты будут сдавать ряд анализов, после чего им могут предложить пройти лечение современными препаратами, которые нейтрализуют вирус.

Ранее Собянин заявил о росте объема вакцинации от COVID-19 в Москве.