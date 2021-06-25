В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары до субботы, 26 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Там заявили, что период предупреждения продлится до 26 июня 14:00, среднесуточная температура будет выше нормы на семь-десять градусов.

Таким образом, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице будет действовать седьмые сутки подряд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что небольшое похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели, хотя в целом теплая погода в столичном регионе сохранится до конца месяца. По ее словам, понижение температуры воздуха будет связано со сменой воздушной массы.

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