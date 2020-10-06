В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

В Москве водитель автобуса нанес два удара по голове девятикласснику металлической каской и скрылся. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал «360».

Школьника с многочисленными повреждениями головы госпитализировали в больницу. Ему диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты, комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

Что стало причиной агрессивного поведения мужчины и избиения мальчика, неизвестно. По предварительным данным, нападавший — 31-летний водитель из ГУП «Мосгортранс». Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в октябре в женщина попыталась проехать в вагоне московского метро без защитной маски, покашляла и вызвала возмущение находящегося поблизости мужчины. Он набросился на москвичку и начал ее бить.

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