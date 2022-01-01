В Москве водителям скорой запретили пользоваться одним туалетом с врачами

На одной из столичных подстанций скорой помощи водителям запретили пользоваться одним туалетом с врачами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, на дверях санузлов появились таблички, на которых указано, что заходить туда теперь можно только медперсоналу. Водителям, при этом, выделили отдельный санузел в подвале здания.

Сообщается, что формально водители не являются сотрудникам станции. Они работают на «Мосавтосантранс» и могут заходить лишь на арендованную территорию, а это, как правило, только гаражи.

При этом в большинстве подстанций водители все же ходят с медицинскими работниками в один туалет, а также едят в одном помещении и имеют свои зоны отдыха. Несмотря на это, число подстанций, желающих сэкономить на своих уборных, только растёт.

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