Московским блогерам пригрозили сроком за хулиганство с перцовым баллончиком

Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо жительницы Москвы, возбудили уголовное дело, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, дело открыли по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России по факту хулиганских действий. Инцидент произошел в Измайловском парке. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого несколько мужчин нападают и распыляют газ из перцового баллончика в лицо женщине. Перед этим они просят у нее зарядное устройство.

Пострадавшей оказалась 55-летняя москвичка, которая является инвалидом. Блогеров задержали, ход расследования дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль.

Ранее в Москве мужчина пытался разбудить дочь в школу и распылил ей в лицо газ из баллончика. Инцидент произошел 30 января в доме на улице Чечулина.

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