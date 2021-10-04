В Москве впервые появились микроапартаменты

Данный комплекс на востоке столицы включает в себя четыре жилых корпуса. В основном здесь расположены квартиры-студии средней площадью около 16,7 квадратного метра, а также апартаменты с рекордно маленькой площадью в девять квадратных метров.

По данным источника, микроапартаменты пока не выставлены на продажу, но квартиру площадью в 12 квадратных метров в том же комплексе можно уже сейчас приобрести за 3,2 миллиона рублей. На сегодняшний день это самый доступный вариант жилья в пределах МКАД на первичном рынке столицы.

Эксперты, в свою очередь, объясняют появление таких маленьких квартир подорожанием недвижимости в городе. Средняя стоимость жилья в третьем квартале текущего года выросла на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, москвичи чаще стали покупать квартиру не для жизни с семьей, а в качестве инвестиции.

Ранее стало известно, что на рынке аренды жилья в Москве ужесточились требования к квартирантам. Например, срок сдачи жилья, ранее составлявший от двух до трех недель, сократился до нескольких дней.