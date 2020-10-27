В Москве впервые с 1 июня умерли более 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 75 пациентов с подтвержденным положительным тестом на коронавирус и диагнозом пневмония. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Число умерших пациентов стало максимальным с 1 июня, когда в городе скончался 71 человек. Общее число жертв с начала пандемии достигло 6578. Днем ранее в Москве скончался 61 пациент.

В столице за последние сутки выявили 4312 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 405 352. С начала пандемии в столице вылечились 293 574 пациента, из них 3269 — за прошедшие 24 часа.

Со среды, 28 октября, по всей России введут всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса. Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей.

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