В Москве впервые в истории откроют десять станций метро

Впервые в истории метро Москвы одновременно откроют сразу десять станций, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу «Мосинжпроекта».

По информации телеканала, станции будут открыты на участке Большой кольцевой линии (БКЛ), сейчас на ней уже функционируют 12 станций.

Как подчеркнули в пресс-службе, новый участок линии от «Мневников» до «Каховской» даст возможность миллионам жителей Москвы экономить время в пути до пункта назначения.

Кроме того, БКЛ может попасть в список рекордсменов по протяженности. Сейчас самой длинной веткой является Вторая кольцевая линия пекинского метро, ее длина 57 километров, а московского БКЛ будет 70 километров.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в Москве появятся 35 новых станций и 76 километров линий метрополитена. До конца 2021 года планируют завершить девять станций. Это 17,5 километра линий метро. Кроме того, строители должны реконструировать станцию «Каховская».