В Москве «всего на сутки» резко изменится погода

В Москву снова вернется лето — в четверг, 17 сентября, ожидается солнечная погода и плюс 20-22 градуса тепла. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщается на портале «Метеоновости».

На день в столичный регион придет теплый атлантический циклон, который резко изменит погоду. «И в Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. И ночь станет по-летнему теплой, 11-13 градусов, и днем максимальная температура воздуха достигнет 20-22 градусов», — рассказали синоптики.

Москвичам спрогнозировали среднесуточную температуру около плюс 15-16 градусов. «Но всего на сутки! В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень», — добавили синоптики.

В начале сентября москвичам пообещали, что бабье лето придет в столичный регион дважды. При этом ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву надвигается арктический циклон и что метеорологическое лето заканчивается.

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