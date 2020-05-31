В Москве выпало 185 процентов месячной нормы осадков за три дня

В Москве с 29 мая выпало около 185 процентов месячной нормы осадков. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в метеобюро Москвы в воскресенье, 31 мая.

«По предварительным расчетам, за неполные трое суток в Москве выпало уже порядка 185 процентов месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 миллиметр», — отметили синоптики. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

При этом специалисты отмечают, что в ночь на 1 июня жителей столицы вновь ожидает дождь.

Как сообщалось накануне, в Москве нынешний май может стать самым дождливым и мокрым почти за 200 лет — в столице ожидается максимальное количество осадков. Кроме того, 27 мая москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели. По прогнозам синоптиков, в столице выпадет «четыре ведра воды на квадратный метр».

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