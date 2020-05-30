Май в Москве станет самым дождливым за 200 лет

В Москве нынешний май может стать самым дождливым и мокрым почти за 200 лет — в столице ожидается максимальное количество осадков. Об этом в субботу, 30 мая, рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает новостное агенство «Москва».

По его прогнозам, в воскресенье, 31 мая, в Москве снова пройдет ливень, и может выпасть от 44 до 69 миллиметров осадков, что эквивалентно месячной норме. В настоящий момент насчитывается всего 103 миллиметра. Уточняется также, что в мае 1821 года выпало 140 миллиметров осадков — это рекордный показатель.

«Таким образом, май 2020 года может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию как самый дождливый за последние почти 200 лет», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на Москву за прошедшую ночь обрушился ливень, в ходе которого выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Он побил рекорд, установленный в 2015 году. В Гидрометцентре связывали такие осадки с активным черноморским циклоном.

27 мая москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели. По прогнозам синоптиков, в столице выпадет «четыре ведра воды на квадратный метр».

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