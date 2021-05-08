В Москве выпало рекордное количество осадков

В Москве в субботу, 8 мая, выпало рекордное количество осадков. Об этом в Instagram рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за последние 12 часов на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 30 миллиметров осадков, что составляет 59 процентов месячной нормы. На Балчуге зафиксировано 34 миллиметра, на Теплом Стане-Дачное — 32 миллиметра.

Таким образом оказался побит рекордный показатель 1948 года.

7 мая Тишковец спрогнозировал наступление тепла в Москве. По словам синоптика, погода в столице перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков. Специалист отметил, что москвичам нужно пережить два ненастных дня — 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется.

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