В Москве вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 января 2021 года в Москве проиндексируют цены, ставки и тарифы на коммунальные услуги. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, на 3,5 процента для нанимателей вырастет ставка платы за пользование жилым помещением. Его содержание тоже обойдется дороже, индексация составит 4,6 процента. А минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысится на 3,5 процента.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги примут позже, и оно вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года, уточняется в пресс-релизе.

При этом, в документе отмечается, что общий рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции в 3,5 процента.

Кроме того, власти Москвы напоминают о сохранении всех действующих льгот и мер соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ.

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