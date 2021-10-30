В Москве вырос спрос на доставку еды во время нерабочих дней

В Москве зафиксировали всплеск спроса на доставку еды. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные Delivery Club.

Сервис сообщил, что 28 октября, во время первого нерабочего дня, спрос на доставку готовой еды вырос на 28 процентов, продуктов — на 27. Повышенный интерес москвичи проявили к паназиатской, грузинской и японской кухням. Кроме того, количество заказов навынос выросло более чем в два раза. Это подтвердили и в «Яндекс.Еде», однако сервис не привел подробную статистику.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов добавил, что интернет-магазины, доставляющие продукты, аналогично столкнулись с повышенным спросом. Несмотря на то, что супермаркеты продолжают работу, люди стремятся минимизировать социальные контакты с помощью онлайн-заказов.

Вероятнее всего, спрос на доставку еды и товаров продлится до 8 ноября, отметил генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сервисы при этом заявили, что готовы к высокому спросу на длинных выходных, и рассказали, что количество заявок от общепита на подключение к их системам выросло.

Ранее сотовые операторы зафиксировали снижение активности в центре Москвы и в метро с наступлением нерабочих дней.