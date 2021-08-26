В Москве выставили на продажу автографы Месси и Моргенштерна
В Москве на на площадке объявлений «Авито» выставили на продажу автографы одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси и эпатажного певца Моргенштерна. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Так, подлинный сертификат FIFA с подписью аргентинского нападающего обойдется в 708 тысяч рублей. «Отличный подарок для любого фаната. Дорого?! Но и обладателей шести золотых мячей немного. Ждем седьмой!!! Кубок Америки-2021. Теперь это лучший футболист в истории», — говорится в описании лота.
За подпись Моргенштерна на пятитысячной купюре придется отдать в разы меньше — 15 тысяч рублей. Предположительно, владелец автографа музыканта получил его на церемонии Moda Topical, где артисту, нарядившемуся в меховую накидку и шляпу, вручили награду «Женщина года 2020».
Вдобавок на сайте можно найти редкие автографы космонавтов. Например, за 70 тысяч рублей в Москве есть возможность приобрести книгу с подписями советских героев космоса.
Ранее, 11 августа, сообщалось о том, что в Москве таксист довел девушку до слез и избил ее, после того как отказался включать в салоне автомобиля песни рэпера Моргенштерна. Конфликт начался, когда москвичка включила в машине свою музыку, однако мужчина ее выключил, заявляя, что «не желает это слушать».
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