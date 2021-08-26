В Москве выставили на продажу автографы Месси и Моргенштерна

За подпись Моргенштерна на пятитысячной купюре придется отдать в разы меньше — 15 тысяч рублей. Предположительно, владелец автографа музыканта получил его на церемонии Moda Topical, где артисту, нарядившемуся в меховую накидку и шляпу, вручили награду «Женщина года 2020».

Вдобавок на сайте можно найти редкие автографы космонавтов. Например, за 70 тысяч рублей в Москве есть возможность приобрести книгу с подписями советских героев космоса.

Ранее, 11 августа, сообщалось о том, что в Москве таксист довел девушку до слез и избил ее, после того как отказался включать в салоне автомобиля песни рэпера Моргенштерна. Конфликт начался, когда москвичка включила в машине свою музыку, однако мужчина ее выключил, заявляя, что «не желает это слушать».

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