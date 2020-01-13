В Москве за два дня выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве за 48 часов прирост осадков составил восемь миллиметров. Об этом в понедельник, 13 января, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро столицы.

«За двое суток в городе выпало 19% месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм», — отметил собеседник агентства. По его словам, соответствующие показатели были получены с опорной московской метеостанции на ВДНХ.

В понедельник москвичей и гостей столицы ожидает до трех градусов тепла, а также небольшие осадки, гололедица и усиление ветра на 12-17 метров в секунду. Погода будет облачной, но с прояснениями.

Накануне сообщалось, что ночь на 12 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. На метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус шесть градусов. В Подмосковье столбики термометров опускались до минус 12 градусов. При этом синоптики назвали такую температуру выдающимся результатом для необычайно теплой зимы 2019-2020.

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