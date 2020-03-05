В Москве за два года откроют больше 30 станций метро

В Москве в 2020-2022 годах откроют 31 станцию метро. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, передает агентство «Москва».

Он отметил, что за два года планируется построить 79 километров линий метро.

В 2020 году в московском метрополитене откроют девять новых станций метро. Планируется открыть участки Некрасовской и Большой кольцевой линии (БКЛ). Также будут запущены станции «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

В конце декабря 2019 года стало известно, что власти Москвы запланировали построить более 60 станций метро — около 150 километров линий — к 2026 году.

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