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В Москве за два года откроют больше 30 станций метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В Москве в 2020-2022 годах откроют 31 станцию метро. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, передает агентство «Москва».
Он отметил, что за два года планируется построить 79 километров линий метро.
В 2020 году в московском метрополитене откроют девять новых станций метро. Планируется открыть участки Некрасовской и Большой кольцевой линии (БКЛ). Также будут запущены станции «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».
В конце декабря 2019 года стало известно, что власти Москвы запланировали построить более 60 станций метро — около 150 километров линий — к 2026 году.
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