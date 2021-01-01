В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперштаб.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве достигло 11 280. 30 декабря сообщалось о 73 умерших.

Ранее власти Москвы ответили жителям столицы на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса, которая началась в декабре. Бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний. Достаточно иметь при себе полис ОМС и подходить под одну из категорий граждан, для которых на данный момент открыта вакцинация.

Для того, чтобы получить прививку от коронавируса, надо не болеть ОРВИ в момент вакцинации и за две недели до нее, а за месяц до введения вакцины не делать других прививок. Беременность, кормление грудью и возраст до 18 лет являются противопоказаниями.

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