В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли еще 73 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперштаб столицы.

Таким образом, общее число скончавшихся достигло 11 209. Накануне сообщалось о 72 умершем.

Ранее власти Москвы ответили жителям столицы на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса, которая началась в декабре. Как рассказали столичные власти, бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний. Достаточно иметь при себе полис ОМС и подходить под одну из категорий граждан, для которых на данный момент открыта вакцинация.

Для того, чтобы получить прививку от коронавируса, надо не болеть ОРВИ в момент вакцинации и за две недели до нее, а за месяц до введения вакцины не делать других прививок. Беременность, кормление грудью и возраст до 18 лет являются противопоказаниями.

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