В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли еще 72 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 11 136. Накануне стало известно о 75 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 798 098. За все время от COVID-19 в городе вылечились 615 396 пациентов, из них 5626 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

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