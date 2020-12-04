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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве за минувшие сутки скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.
Таким образом, в российской столице умерли уже 9 203 человека с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 73 умерших.
С начала эпидемии в Москве было выявлено 625 189 случаев заражения, из них 7 750 за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека.
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