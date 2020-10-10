В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.

Накануне сообщалось о 30 скончавшихся. Всего с начала эпидемии в столице умерли 5 595 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее 10 октября стало известно, что заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом. Отмечается, что симптомов заболевания у Ликсутова почти нет, за исключением насморка. Чиновник надеется, что его состояние не будет ухудшаться в ближайшее время и добавил, что переходит на удаленную работу.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!