Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что симптомов заболевания у Ликсутова почти нет, за исключением насморка. Чиновник надеется, что его состояние не будет ухудшаться в ближайшее время и добавил, что переходит на удаленную работу.

«Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты», — призвал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, столичные власти открыто и честно говорят об эпидемической обстановке в городе. Собянин также рекомендовал московским работодателям перевести треть всех сотрудников на удаленку.

В Москве за последние сутки выявили 4105 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 59 924. В столице за все время вылечились 250 433 пациента. Умерли с начала пандемии 5560 человек, также известно о 30 скончавшихся за сутки.

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