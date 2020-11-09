В Москве за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6897 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель, превышающий майский пик пандемии. Общее число инфицированных в столице достигло 475 166. Обновленные данные в понедельник, 9 ноября, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 343 226 пациентов, из них 3313 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умер с начала пандемии 7361 человек, также известно о 72 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 660 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 92 184. За все время число выздоровевших превысило 68 тысяч человек, также зафиксировано 1714 летальных исходов.

По данным «Яндекса», максимальное число зараженных в Москве ранее фиксировали 7 мая, когда было выявлено 6703 человека с COVID-19 — этот день стал пиковым в пандемию весной 2020 года.

Ранее в ноябре начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков обратился к москвичам с просьбой не выходить из дома без необходимости. Он отметил, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и стараться не передвигаться по Москве как на общественном, так и на личном транспорте.

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