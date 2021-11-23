В Москве задержали домогавшегося детей в кинотеатре педофила

В Москве задержали педофила, который пришел на показ мультфильма в кинотеатр специально, чтобы домогаться детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ТЦ «Водный» на севере столицы. 12-летний школьник с другом отправились на дневной сеанс, чтобы посмотреть картину «Приключения Пильи». В зале было много свободных мест, однако злоумышленник сел рядом с мальчиками.

Во время просмотра мужчина пытался заговорить с детьми, начал трогать за ноги одного из школьников и делать ему непристойные предложения. Друзья ушли из зала и рассказали о случившемся родителям. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Силовики оперативно задержали 49-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК России («Развратные действия»).

Ранее в столице задержали ранее судимого педофила, который обманом устроился в фитнес-клуб, чтобы домогаться школьниц. Сам задержанный объявил себя жертвой ложных обвинений.