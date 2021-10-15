В Москве задержали годами истязавшего детей россиянина

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который подозревается в истязаниях четырех детей. По данным телеканала РЕН ТВ, отец на протяжении девяти лет издевался над тремя мальчиками и одной девочкой.

Все четверо были изъяты из семьи еще в декабре 2020 года. Их мать злоупотребляла спиртными напитками и вела разгульный образ жизни, поэтому ее лишили родительских прав. В сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело об истязаниях. Экспертиза выявила, что с 2011 года мужчина причинял страдания и физическую боль своим детям.

Мужчину задержали. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Подробности уточняются.

Ранее 11-летний москвич из многодетной семьи обвинил мать в истязаниях и сбежал.