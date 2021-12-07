В Москве задержали готовившего теракт в школе молодого человека

Полиция в Москве задержала 18-летнего молодого человека, который в социальных сетях написал о том, что собирается устроить теракт в одной из столичных школ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает «КП».

По данным источника, у злоумышленника при задержании нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Ранее ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в связи с ЧП, произошедшем в Пермском государственном университете, где 20 сентября 18-летний студент устроил стрельбу.