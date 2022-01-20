В Москве задержали пристраивающегося сзади к россиянкам насильника

Полиция в Москве задержала молодого человека, который предпринял несколько неудачных попытках изнасилования, пишет агентство новостей «Москва».

В январе текущего года задержанный дважды пытался надругаться над женщинами. Первой его жертвой стала 44-летняя россиянка, которой удалось дать злоумышленнику отпор. Второй жертвой рецидивист выбрал девушку 1999 года рождения, однако ей тоже удалось спастись. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

По сообщению «МК», молодого человека часто видели у станций метро «Калужская» и «Новые Черемушки». Очевидцы рассказывали, что он пристраивался к женщинам сзади и имитировал половой акт. Возмущавшихся его поведением он толкал в снег.

Ранее иностранец попытался изнасиловать россиянку после просьбы о помощи.