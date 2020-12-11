В Москве задержали подозреваемого в хищении 250 миллионов долларов иранца

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве гражданина Ирана Джами Сейедэсмаила, подозреваемого в хищении на родине 250 миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся на «МВД Медиа».

Иранца объявили в международный розыск в октябре 2020 года. «Задействование каналов Интерпола позволило оперативно установить факт въезда фигуранта в Россию и провести его задержание на 22-м километре Калужского шоссе», — сказала Волк.

Сейчас задержанный находится в отделе внутренних дел. Проводится оформление необходимых материалов для принятия решения в соответствии с законодательством.

В конце ноября сотрудники полиции в Москве задержали троих приезжих, подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера. 90-летний москвич обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в его квартиру проникли неизвестные в масках. Угрожая похожим на нож предметом, они вынудили его отдать 50 тысяч рублей.

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