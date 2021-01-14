В Москве задержали шаурмиста-сталиниста

Полицейские задержали владельца московской шаурмичной Stalin Doner Станислава Вольтмана. Момент задержания попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

На кадрах, снятых, предположительно, самим Вольтманом видны лишь его ноги и ноги полицейских. Силовики предложили мужчине проехать в отделение «для составления административного протокола». В ответ шаурмист-сталинист сказал, что, согласно уведомлению, он должен явиться в полицию завтра. «Да, но мы сегодня вас увидели и решили не ждать завтрашнего дня», — объяснил ему один из сотрудников правоохранительных органов.

Далее Вольтман попросил не применять к нему физическую силу, однако полицейские призвали его перестать «играть».

11 января владелец кафе рассказал о конфликте с полицией. По его словам, силовики потребовали демонтировать все вывески и декоративные элементы, однако Вольтман отказался это делать.

Об открытии в Москве нового заведения общепита, названного в честь лидера СССР Иосифа Сталина, стало известно 7 января. Посетителей кафе приветствовали надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».

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