В Москве задержали стрелявшего по кошкам мужчину

Устроившего стрельбу по кошкам из пневматики мужчину задержали в Москве, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

О поступке мужчины в полицию сообщил очевидец. По его словам, задержанный палил в бездомных животных, сидя в иномарке, находящейся возле дома на улице Архитектора Власова. При этом одна из его жертв погибла.

Сотрудники правоохранительных органов устроили проверку и пришли к выводу, что стрельбу устроил 31-летний москвич. Выяснилось, что мужчина не первый раз «охотится» на животных: оказалось, что ранее он ранил кошку возле дома на улице Гарибальди, однако в тот раз животному удалось выжить.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в пятизвездочном отеле в центре Москвы обнаружили труп. Уточнялось, что тело обнаженного 27-летнего Сармата Г. нашли на кровати в номере 25 января. Установлено, что внешних признаков насилия и следов волочения нет. Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

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