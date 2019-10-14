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В Москве задует опасный ветер

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Фото: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 15:00 понедельника, 14 октября, до 06:00 вторника, 15 октября.

«Желтый» — второй из четырех уровней погодной опасности.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил о трех теплых днях в начале наступившей недели в Москве. По данным синоптиков, 14 октября будет тепло, до плюс 11-13 градусов, но вечером пройдет небольшой дождь. Затем температура начнет постепенно понижаться, 16 октября воздух прогреется до 10 градусов тепла.

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