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В Москве задуют опасные ветра

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Фото: Павел Каравашкин / "Коммерсантъ"

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, предупреждение будет действовать в столице с 12:00 среды, 31 июля, до 12:00 четверга, 1 августа. По прогнозам синоптиков, в эти дни в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. При этом возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Кроме того, до утра среды в городе вероятны сильные дожди. Аналогичные неблагоприятные погодные условия ожидаются и на территории Подмосковья, уточнили метеорологи.

Ранее в июле синоптики предупредили москвичей о сильном похолодании. Так, согласно прогнозам, температура воздуха днем 30 и 31 июля опустится до плюс 9-14 градусов, чего не было последние 70 лет.

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