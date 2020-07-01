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В Москве зафиксировали самое низкое число зараженных коронавирусом за три месяца
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Москве впервые за три месяца зафиксировали самое низкое число зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки в столице было выявлено 611 случаев заражения. «Это самый низкий показатель с 6 апреля», — говорится в публикации оперштаба.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.
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