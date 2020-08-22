В Москве зафиксировали высокую концентрацию ядовитых веществ в воздухе

В московском парке 50-летия Октября, расположенном в муниципальном округе Проспект Вернадского, зафиксировали высокую концентрацию ядовитых веществ в воздухе. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на график AIRCMS.ONLINE.

Загрязнение воздуха в этом районе составило 9 из 10 баллов, что является рекордным показателем.

Отмечается также, что поблизости от парка, в Очаково-Матвеевском районе, есть промышленная зона, из-за которой ухудшается качество воздуха — отходы с предприятий сжигают по ночам.

13 июля сообщалось, что вода в Химкинском водохранилище окрасилась в кислотно-зеленый цвет. Причины неизвестны. Участок водохранилища неестественно зеленого оттенка записали на видео.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!