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Водохранилище в Химках окрасилось в кислотно-зеленый цвет
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Вода в Химкинском водохранилище окрасилась в кислотно-зеленый цвет. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канала «Москва 24».
На видео заметен участок водохранилища неестественно зеленого цвета. Причины произошедшего не уточняются.
В конце июня на Химкинском водохранилище заметили нефтяное пятно, образовавшееся после попадания в реку Чернавка (Грачевка) горючей жидкости. По предварительным данным, источником загрязнения стали объекты, расположенные на территории ГВСУ «Спецстрой», где сотрудники Росприроднадзора обнаружили открытый колодец с горючей жидкостью и заброшенную автозаправку с подземными остатками нефтепродуктов.
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