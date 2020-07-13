Водохранилище в Химках окрасилось в кислотно-зеленый цвет

Вода в Химкинском водохранилище окрасилась в кислотно-зеленый цвет. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канала «Москва 24».

На видео заметен участок водохранилища неестественно зеленого цвета. Причины произошедшего не уточняются.

В конце июня на Химкинском водохранилище заметили нефтяное пятно, образовавшееся после попадания в реку Чернавка (Грачевка) горючей жидкости. По предварительным данным, источником загрязнения стали объекты, расположенные на территории ГВСУ «Спецстрой», где сотрудники Росприроднадзора обнаружили открытый колодец с горючей жидкостью и заброшенную автозаправку с подземными остатками нефтепродуктов.

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