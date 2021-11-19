В Москве загорелась лаборатория «Сколково»

Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Как уточнил собеседник издания, инцидент произошел утром в пятницу, 19 ноября. Людей внутри помещения не было.

Площадь лаборатории составляет более 100 квадратных метров. Внутри нее находятся полимерные материалы, отметил источник. К тушению привлекли сотрудников МЧС и собственную пожарную охрану «Сколково».

Ранее пожар произошел на складе елочных игрушек в Коломне. Пламя охватило здание на улице Льва Толстого. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.