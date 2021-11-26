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В Москве загорелось здание XIX века

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В Москве загорелось здание XIX века
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В Москве на улице Сергия Радонежского у станции метро «Римская» загорелся старинный дом. Как уточняет Telegram-канал «Москвы 24», здание было построено в начале XIX века.

В сети уже появилось несколько видеозаписей с места событий: на кадрах виден двухэтажный особняк, из которого вырываются клубы дыма и всполохи огня.

Пользователи сети высказывают самые разные предположения. Одни сравнивают происходящее с поджогами времен лихих 90-х, другие надеются, что это всего лишь съемки фильма «Брат-3».

Ранее пожар произошел в столичном приюте для бездомных животных.

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