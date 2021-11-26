В Москве загорелось здание XIX века

В Москве на улице Сергия Радонежского у станции метро «Римская» загорелся старинный дом. Как уточняет Telegram-канал «Москвы 24», здание было построено в начале XIX века.

В сети уже появилось несколько видеозаписей с места событий: на кадрах виден двухэтажный особняк, из которого вырываются клубы дыма и всполохи огня.